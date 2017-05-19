В Уссурийске сбили велосипедиста

В Приморье произошло ДТП с участием мотоциклиста, сообщает РИА VladNews.
Инцидент произошел в городе Уссурийске, в районе улицы Советская. Легковой автомобиль двигался по главной трассе, когда внезапно на трассе появился велосипедист. Парень решил пересечь дорогу поперек, не убедившись в безопасности совершения маневра. В результате произошло столкновение автомобиля и велосипеда, от удара велосипедист вылете со своего транспорта.
По предварительной информации, велосипедист отделался ушибами и ссадинами.
В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.