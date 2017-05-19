В Уссурийске сбили велосипедиста

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП с участием мотоциклиста, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Уссурийске, в районе улицы Советская. Легковой автомобиль двигался по главной трассе, когда внезапно на трассе появился велосипедист. Парень решил пересечь дорогу поперек, не убедившись в безопасности совершения маневра. В результате произошло столкновение автомобиля и велосипеда, от удара велосипедист вылете со своего транспорта.

По предварительной информации, велосипедист отделался ушибами и ссадинами.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.

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