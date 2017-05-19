В Приморье задержаны грабители

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жительницы села Новогеоргиевка, которая сообщила, что утром она обнаружила отсутствие в хозяйственной постройке, расположенной во дворе дома по месту ее жительства, четырех бензотриммеров для скоса травы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали двоих 19-летних жителей села Галенки, которые дали признательные показания, пояснив, что узнали о месте хранения бензотриммеров от знакомого, который в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы. Похищенное имущество изъято и возвращено потерпевшей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».