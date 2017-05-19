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Общество

Книгоиздание времен Великой Отечественной войны обсудили в муниципальной библиотеке Владивостока

Подборка книг, изданных в 1941-1945 годах, впервые была представлена на выставке «Книги, победившие в войне»
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

В муниципальных библиотеках продолжаются мероприятия, посвящённые Великой Победе. Так, в библиотеке № 10 (ул. Верхнепортовая, 76) обсудили книгоиздание времен Великой Отечественной войны. О книгах того периода школьникам рассказал директор МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» Сергей Соловьёв.

Напомним, подборка книг, изданных в 1941-1945 годах, впервые была представлена на выставке «Книги, победившие в войне» в год 70-летия Великой Победы в центральной библиотеке им. А.П. Чехова. Как отметили в библиотечной сети, интерес читателей к этой теме растет, поэтому проект живёт и развивается. Кроме выставки теперь в муниципальных библиотеках проводятся лекции и беседы на тему книгоиздания в годы военного лихолетья.

Тогда издавалась художественная литература, книги для детей, особое внимание уделялось изданиям о ратных победах русского народа, поддерживающих боевой дух и вселявших надежду.

«Книги печаталист в основном в издательствах Москвы и Ленинграда, - отметил Сергей Соловьёв. - Ни один писатель не покинул блокадный Ленинград. А книги, изданные в «Детгизе» города Ленинграда, расходились по стране. Они были вестниками того, что Ленинград живет».

Школьники с особым интересом брали в руки, рассматривали и читали представленные издания. Юные читатели с удовольствием изучали необычные книги, изданы более 70 лет назад.

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