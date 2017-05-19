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Общество

Стало известно, почему могут провалиться планы властей на рост населения Приморья

Социальные итоги 2016 года
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Стало известно, почему никак не растет население Приморья, а планы властей по увеличению численности населения на 800 тысяч человек могут провалиться. О социальных итогах 2016 года в регионе говорит доклад партии "Справедливая Россия", сообщает корреспондент РИА VladNews.

Сколько людей есть - и сколько надо

Так, в 2016 году население Приморского края показало убыль: смертность выросла на 0,8%, рождаемость снизилась на 3,9%, а миграционный прирост упал на 15%. В итоге, естественная убыль населения возросла в 1,8 раза. При этом, по правительственным планам (согласно заявленным главой государства в ходе ВЭФ-2016 цифрам) население должно в ближайшие 14 лет расти на 57 с лишним тысяч человек ежегодно.

Стоит отметить, что за последние 25 лет Приморье потеряло 360 тысяч человек, а весь российский Дальний Восток - более 2 миллионов. Причем все эти годы отмечается неуклонное старение в ДФО - из-за структуры уехавшего населения (молодежь, молодые семьи с детьми). Теперь перед государством Владимиром Путиным поставлена задача довести численность населения макрорегиона до советского исторического максимума - 8,5 миллионов человек.

Кому рожать? На что кормить?

И здесь вступают в силу упрямые факты: рожать в крае, по сути, некому - да и не хотят. И в ближайшее время ситуация только усугубится. В Приморье, как и в Хабаровском крае, на Камчатке, Магадане, Сахалине, число детей 5-15 лет почти в два раза меньше, чем людей 20-29 лет. В ближайшие годы, если ситуация чудом не изменится, число граждан, вообще способных родить, снизится.

Растет доля безработных. Уровень официальной безработицы на конец года составил 1,5%. Расчет велся для возрастной группы 15 лет - 72 года. При снижении общей численности рабсилы в крае в 2016 году к уровню 2015 года на 0,7%, уровень безработицы снизился на 0,9%. А вот уровень официально зарегистрированной безработицы остался прежним.

Кроме того, уровень прожиточного минимума в крае за 2016 год упал на 1,8% (с 12 689 рублей до 12 456 рублей). А вот рост индекса потребительских цен составил 4,9%.

При этом, Приморский край продолжает удерживать "пальму первенства" по зарплатным долгам, которые за 2016 год увеличились вдвое (с 275 миллионов до почти 600 миллионов).

"Не удивительно, что в крае почти каждый шестой житель имеет доходы ниже прожиточного минимума, следовательно, и реальная покупательная способность приморцев имеет устойчивую тенденцию к снижению", говорится в докладе "СР".

Здравоохранение: 96,9% приморцев умерли от запущенных болезней

Укрупнение медучреждений в регионе (фактическое количественное уменьшение числа амбулаторно-поликлинических организаций и фельдшерско-акушерских пунктов), а также увеличение посещаемости на фоне нехватки докторов приводит к поздней диагностике заболеваний и смерти граждан. Так, в 2016 году в Приморье из всего числа умерших (26 154 - рост к уровню 2015 года на 0,5%) от различных болезней умерло 96,9% граждан (25 353 человека). Рост показателя к уровню 2015 года - 9,8%.

И если в 2015 году доля расходов из консолидированного бюджета Приморского края на образование, здравоохранение и спорт, социальную политику составила, соответственно, 31,7%, 29,9% и 16,4%, то в 2016 году эти показатели снизились до 31,2%, 20,7% и 12,6% соответственно.

Экономика и люди - тесная связь

Во времена СССР 70% из всего, что производилось на Дальнем Востоке, направлялось в европейскую часть страны, 25-27% потреблялось на месте, а 3% шло на экспорт. На сегодняшний день в европейскую часть России отправляется 5-7%, 15-20% экспортируется в страны АТР, а оставшаяся (большая) часть идет на покрытие части собственных нужд макрорегиона. "Поэтому введение ТОРов, Свободного порта Владивосток, усиленная работа по привлечению инвесторов - не даст положительных результатов, так как создаст здесь просто хаос из наплыва временных людей, и не более того", говорится в докладе "Справедливой России".

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