Центральную улицу Владивостока перекроют 16:14, 19 мая Центральную улицу Владивостока перекроют
В воскресенье Владивосток накроют дожди 16:04, 19 мая В воскресенье Владивосток накроют дожди
Дневник девушки: Радуйтесь жизни! 15:48, 19 мая Дневник девушки: Радуйтесь жизни! (Эксклюзив)
Новостная лента
Май, 19 пятница
19:29
Эксперт: ​В случае войны радиоактивный пепел достигнет Владивостока Эксклюзив
19:29
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
19:29
​Генконсул США во Владивостоке: Я одновременно и оптимист, и реалист Эксклюзив
19:17
Приморцы могут обеспечить будущее юному футболисту Видео
18:36
Владивостокцев приглашают на круглый стол по профилактике курения
18:01
В Приморье задержаны грабители
17:50
Битая керамика дороже золота Фото
17:39
Кофе спасет от облысения, - ученые
17:26
Надпись из живых цветов «Владивосток» и сосны густоцветковые украсили столицу Приморья Фото и Видео
17:22
Положение рубля улучшится к осени
17:11
В Приморье едва не ввезли крупную партию электрошокеров под видом фонарей
17:03
Приморец украл шпалы с помощью ничего не подозревающего друга
17:00
"Домовой контроль" отметил день рождения Фото
16:51
В Приморье возбуждено несколько дел о нарушении качества и безопасности непищевых товаров
16:46
«Поднять паруса»: Vladivostok Boat Show 2017 открылось во Владивостоке сегодня!
16:42
В Приморье практически в два раза снизилась смертность от отравления алкоголем
16:31
Еще одного велосипедиста сбили в Уссурийске Фото
16:20
«Готовим на веранде» с VIII каналом и радио «Лемма»
16:14
Центральную улицу Владивостока перекроют
16:12
ДВФУ оставят без горячей воды
16:04
В воскресенье Владивосток накроют дожди
16:00
Владивостокцы тренируются на всероссийский «ЗаБег» Фото
15:52
Гостиницы ДВФУ стали доступны для бронирования через интернет
15:48
Дневник девушки: Радуйтесь жизни! Эксклюзив
15:38
В Приморье орудуют денежные мошенницы Фото
15:35
Книгоиздание времен Великой Отечественной войны обсудили в муниципальной библиотеке Владивостока
15:24
Стало известно, почему могут провалиться планы властей на рост населения Приморья
15:15
Первую литературную газету начнут издавать во Владивостоке Видео
15:07
Александр Галушка рассказал о ТОР на острове Русский
15:00
Общество слепых рассказывает школьникам Владивостока о жизни людей с ограниченными возможностями
14:48
Кино во Владивостоке: на что пойти в выходные? Фото
14:39
«Луч-Энергия» завершает футбольный сезон и пытается остаться в ФНЛ Видео
14:31
ДВФУ закроет филиал в Артеме, но не сейчас Эксклюзив
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4133 (72) от 19 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пляжи сдают экзамены на безопасность и чистоту
Жители Владивостока увидят битвы «драконов» и «журавлей»
Птичий грипп не пустили на прилавки
Игорь Агафонов хотел успеть многое... Не откладывая
Город готовится к очередному отопительному сезону
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
8 канал

Приморцы могут обеспечить будущее юному футболисту

8-летнему Никите необходима помощь
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

8 канал продолжает проект "От сердца к сердцу", который мы реализуем совместно с Русфондом. Наших зрителей мы знакомим с детьми из Приморья, которым очень нужна ваша помощь. В конце мая в нашем городе проведут ряд сложнейших операций на сердце - для этого во Владивосток приедет словацкий хирург. Некоторым подопечным Русфонда просто необходимо попасть в число его пациентов. Среди них и Никита Борщун из Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Первую литературную газету начнут издавать во Владивостоке
15:15, 19 мая 2017 Первую литературную газету начнут издавать во Владивостоке

Литературный "выкуум"

«Луч-Энергия» завершает футбольный сезон и пытается остаться в ФНЛ
14:39, 19 мая 2017 «Луч-Энергия» завершает футбольный сезон и пытается остаться в ФНЛ

Дошли до конца

Детские лагеря готовят к летнему сезону в Приморье
13:42, 19 мая 2017 Детские лагеря готовят к летнему сезону в Приморье

Проверка на безопасность

Афиша культурных событий на 19 — 21 мая
12:32, 19 мая 2017 Афиша культурных событий на 19 — 21 мая

Программа мероприятий

О справедливости на Дальнем Востоке
16:37, 18 мая 2017 О справедливости на Дальнем Востоке

Законы против приморцев?

Пермские боги прибыли во Владивосток
16:26, 18 мая 2017 Пермские боги прибыли во Владивосток

Экспонаты пробудут в приморской столице три месяца

Пятиклассник из Владивостока создал робота
10:53, 18 мая 2017 Пятиклассник из Владивостока создал робота

Робот Степа