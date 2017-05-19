8 канал продолжает проект "От сердца к сердцу", который мы реализуем совместно с Русфондом. Наших зрителей мы знакомим с детьми из Приморья, которым очень нужна ваша помощь. В конце мая в нашем городе проведут ряд сложнейших операций на сердце - для этого во Владивосток приедет словацкий хирург. Некоторым подопечным Русфонда просто необходимо попасть в число его пациентов. Среди них и Никита Борщун из Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Приморцы могут обеспечить будущее юному футболисту
8-летнему Никите необходима помощьВладивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.
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