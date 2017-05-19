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Общество

Общество слепых рассказывает школьникам Владивостока о жизни людей с ограниченными возможностями

В школе искусств прошел урок доброты
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Вчера, 18 мая, в детской школе искусств № 6 (ул. Русская, 21) состоялся урок доброты «Дорогою добра», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Представители общества слепых города рассказали ребятам о жизни людей с ограниченными возможностями по зрению, о трудностях, с которыми им приходится сталкиваться, а также о том, как дети могут помочь нуждающимся гражданам нашего города.

«Задача таких уроков доброты - сформировать у детей позитивное отношение к людям с инвалидностью, показать, что инвалидность не является основанием для отторжения человека, что инвалид имеет равные права и возможности, - сказала Оксана Гоголева, заместитель начальника отдела реализации программных мероприятий администрации Владивостока. - Уроки доброты позволяют детям не только получить новую информацию о людях с инвалидностью. Изменения касаются и внутреннего мира ребят, их ценностных установок. Как отмечают педагоги, после проведённых уроков их ученики стали меняться, они стали более терпимыми и готовыми принимать людей, которые отличаются от них».

В рамках прошедшего урока учащиеся познакомились с рельефно-точечной системой Брайля, с существующими техническими средствами реабилитации для лиц с нарушениями зрения. Каждый ученик самостоятельно расшифровал при помощи таблицы системы Брайля закодированные загадки, пословицы, поговорки. А в завершение урока были проведены тренинговые упражнения, в ходе которых ученики с завязанными глазами с помощью ориентировочной трости прошли по заданному маршруту.

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