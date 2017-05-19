В июне во Владивостоке выйдет первая литературная газета. Создают ее сами писатели, а читать смогут все желающие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Первую литературную газету начнут издавать во Владивостоке
Литературный "выкуум"Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.
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