Первую литературную газету начнут издавать во Владивостоке

Литературный "выкуум"

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

В июне во Владивостоке выйдет первая литературная газета. Создают ее сами писатели, а читать смогут все желающие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.