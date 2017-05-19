Что интересного ждут жителей и гостей Владивостока в ближайшие дни, расскажет корреспондент VIII канала Валерия Белоус.
Афиша культурных событий на 19 — 21 мая
Программа мероприятийВладивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.
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