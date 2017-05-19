Владивостокцев приглашают на круглый стол по профилактике курения

Вход свободный

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Общегородские акции и мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику вредных привычек и различных заболеваний, продолжает проводить администрация Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Одним из ближайших таких событий станет круглый стол, посвященный профилактике табакокурения.

«Курение является одной из причин, способствующих высокому уровню смертности населения России, - подчеркнула Наталья Борисюк, начальник отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации города. - Прекращение курения приводит к снижению риска смерти от сердечно - сосудистых заболеваний на 50%, в то время как пожизненный приём дорогостоящих гипотензивных препаратов только на 25-35%. Так как курение является одной из наиболее распространенных вредных привычек, мы хотим в очередной раз обратить внимание горожан на последствия табакокурения».

Круглый стол по профилактике табакокурения «Хочешь долго жить - просто брось курить!» состоится 23 мая в Центре психотерапии и медико-социальной помощи по адресу: ул. Уборевича, 22. Врачи-специалисты расскажут всё о вреде табакокурения и его последствиях.

Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие. Вход свободный.

Начало в 11 часов.