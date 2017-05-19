Футбольный клуб "Луч-Энергия" завершает сезон. Приморцы провели едва ли не самый скандальный год в своей истории. Финансовые и кадровые проблемы сказались и на результате: желто-синие перед последним туром находятся на грани вылета из футбольной национальной лиги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
«Луч-Энергия» завершает футбольный сезон и пытается остаться в ФНЛ
Дошли до концаВладивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
13:42, 19 мая 2017 Детские лагеря готовят к летнему сезону в Приморье
Проверка на безопасность
12:32, 19 мая 2017 Афиша культурных событий на 19 — 21 мая
Программа мероприятий
16:37, 18 мая 2017 О справедливости на Дальнем Востоке
Законы против приморцев?
16:26, 18 мая 2017 Пермские боги прибыли во Владивосток
Экспонаты пробудут в приморской столице три месяца
10:53, 18 мая 2017 Пятиклассник из Владивостока создал робота
Робот Степа
16:05, 17 мая 2017 Когда во Владивостоке начнут строить детские площадки?
А у нас во дворе...
14:58, 17 мая 2017 Во Владивостоке наградили самых умных пешеходов
Школьники сдали настоящий экзамен ПДД