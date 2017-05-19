«Луч-Энергия» завершает футбольный сезон и пытается остаться в ФНЛ

Дошли до конца

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Футбольный клуб "Луч-Энергия" завершает сезон. Приморцы провели едва ли не самый скандальный год в своей истории. Финансовые и кадровые проблемы сказались и на результате: желто-синие перед последним туром находятся на грани вылета из футбольной национальной лиги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.