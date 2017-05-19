Кино во Владивостоке: на что пойти в выходные? 14:48, 19 мая Кино во Владивостоке: на что пойти в выходные? (Фото)
ДВФУ закроет филиал в Артеме, но не сейчас 14:31, 19 мая ДВФУ закроет филиал в Артеме, но не сейчас (Эксклюзив)
Лисички на Русском острове устроили вечеринку 14:26, 19 мая Лисички на Русском острове устроили вечеринку (Видео)
Новостная лента
Май, 19 пятница
14:56
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
14:56
​Генконсул США во Владивостоке: Я одновременно и оптимист, и реалист Эксклюзив
14:48
Кино во Владивостоке: на что пойти в выходные? Фото
14:39
«Луч-Энергия» завершает футбольный сезон и пытается остаться в ФНЛ Видео
14:31
ДВФУ закроет филиал в Артеме, но не сейчас Эксклюзив
14:26
Лисички на Русском острове устроили вечеринку Видео
14:23
Массовое ДТП произошло во Владивостоке Фото
14:11
В субботу во Владивосток снова прибудет океанский лайнер «Costa Victoria»
14:00
В Уссурийске сбили велосипедиста Видео
14:00
В Благовещенске стартовала Дальневосточная Сбербанкиада
13:52
Прокурор просит для охранников Пушкарева 2,5 года лишения свободы условно
13:42
Детские лагеря готовят к летнему сезону в Приморье Видео
13:28
Сотрудники роддома причинили тяжкий вред здоровью новорожденному в Приморье
13:13
Иностранец подделал российский паспорт в Приморье
13:02
Минвостокразвития: Инвесторам в ДФО нужно больше преференций
12:52
На одной из улиц Владивостока запретят стоянку автомобилей Фото
12:41
В Приморье задержаны серийные грабители
12:32
Афиша культурных событий на 19 — 21 мая Видео
12:30
За сутки в Приморье произошло 78 аварий
12:19
Предприниматель осужден за подкуп сотрудника полиции в Приморье
12:08
Приморских моряков и туристов предупредили об опасности малярии
12:01
Владивостокцы рассказали о своих реальных пенсиях Видео
11:52
В Приморье водитель отправил свой автомобиль в кювет Фото
11:41
Седан упал с огромной высоты во Владивостоке
11:30
Еще один мотоциклист устроил серьезное ДТП в Приморье Видео
11:28
Владивостокский «Капитан Чернов» догорает на Камчатке
11:19
Житель Владивостока расстрелял пенсионера из травматического пистолета
11:07
Водитель сбил пьяного пешехода в Приморье
10:53
Владивостокский суд рассмотрит дело в отношении Дальневосточного федерального университета
10:44
Смертельное ДТП произошло в Приморье Фото
10:37
Серьезная авария произошла в Приморье Фото
10:26
В приморском лесу обнаружен труп мужчины
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4133 (72) от 19 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пляжи сдают экзамены на безопасность и чистоту
Жители Владивостока увидят битвы «драконов» и «журавлей»
Птичий грипп не пустили на прилавки
Игорь Агафонов хотел успеть многое... Не откладывая
Город готовится к очередному отопительному сезону
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

В субботу во Владивосток снова прибудет океанский лайнер «Costa Victoria»

Суперлайнер продолжает совершать регулярные круизы на линии Южная Корея – Владивосток – Япония – Южная Корея.
Фото: Семён Апасов, РИА VladNews Фото: Семён Апасов, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Завтра, в субботу, 20 мая, во Владивосток снова – уже четвертый раз и третий только в нынешнем месяце прибывает одно из крупнейших круизных судов мира – «Costa Victoria», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.  Его швартовка у причала морского вокзала состоится в 13 часов.

Этот океанский суперлайнер продолжает совершать регулярные круизы на линии Южная Корея – Владивосток – Япония – Южная Корея. На его борту свыше двух тысяч туристов, которых ждет в столице Приморья увлекательная информационно-культурная программа. Покинет Владивосток «Costa Victoria» в этот же день, 20 мая, ориентировочно в 23 часа.

При этом «Costa Victoria» уверенно претендует на неофициальное звание «старожила» Владивостока, которое пока принадлежит другому океанскому суперлайнеру - «Diamond Princess» - он за пять лет, в период с 2011-го по 2015 год, совершил восемь заходов в столицу Приморья. А лайнер «Costa Victoria» владивостокцы увидят еще и 31 мая, а также 24 июля. Напомним, что первый заход этого судна во Владивосток состоялся в прошлом году, второй – 2 мая, а третий – 7 мая нынешнего года.

При этом 30 мая в порт Владивосток впервые прибудет еще один океанский лайнер южнокорейского оператора Lotte Tour Development Co – «Costa NeoRomantica».

В целом же в нынешнем году столица Приморья ожидает рекордные для себя по количеству 13 заходов иностранных круизных лайнеров.

Напомним, что эксклюзивным агентом этих круизных судов во Владивостоке является ООО «ЭРМА».

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Благовещенске стартовала Дальневосточная Сбербанкиада
14:00, 19 мая 2017 В Благовещенске стартовала Дальневосточная Сбербанкиада

Самые сильные спортсмены сформируют команду Дальневосточного Сбербанка «United Far East»

На одной из улиц Владивостока запретят стоянку автомобилей
12:52, 19 мая 2017 На одной из улиц Владивостока запретят стоянку автомобилей

Решение принято на основании рекомендации ГИБДД

Владивостокцы рассказали о своих реальных пенсиях
12:01, 19 мая 2017 Владивостокцы рассказали о своих реальных пенсиях

"На что может хватить?"

В четверг во Владивостоке произошло более 50 аварий
10:12, 19 мая 2017 В четверг во Владивостоке произошло более 50 аварий

Зарегистрировано почти 400 нарушений ПДД

Корейский порт Тонхэ намерен активизировать сотрудничество с Владивостоком
10:01, 19 мая 2017 Корейский порт Тонхэ намерен активизировать сотрудничество с Владивостоком

Сим Гю Он рассказал, что ранее уже бывал во Владивостоке

Два авиарейса из Владивостока задерживаются
09:27, 19 мая 2017 Два авиарейса из Владивостока задерживаются

Расписание

Гороскоп на 19 мая
09:09, 19 мая 2017 Гороскоп на 19 мая

День будет благоприятным