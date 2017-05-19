Готовимся к отдыху с умом. В преддверии сезона детского оздоровительного отдыха в Приморье начались проверки готовности лагерей к приёму детей и всестороннему обеспечению их безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Детские лагеря готовят к летнему сезону в Приморье
Проверка на безопасностьВладивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.
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