Детские лагеря готовят к летнему сезону в Приморье

Проверка на безопасность

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Готовимся к отдыху с умом. В преддверии сезона детского оздоровительного отдыха в Приморье начались проверки готовности лагерей к приёму детей и всестороннему обеспечению их безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.