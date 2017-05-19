Сотрудники роддома причинили тяжкий вред здоровью новорожденному в Приморье

Уголовное дело направлено в суд

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

В Дальнегорске два должностных лица родильного дома городской больницы обвиняются в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, заведующая акушерским отделением и врач акушер-гинеколог допустили небрежные преступные действия при наблюдении роженицы и оказании ей помощи при родоразрешении.

Так, самонадеянно рассчитывая на положительный результат, свои знания и умения, несмотря на слабую родовую деятельность у роженицы, они вовремя не произвели кесарево сечение, в результате чего произошло изменение в организме новорожденного, которые повлекли за собой тяжкий вред его здоровью, в том числе гипоксически-геморрагическое поражение головного мозга тяжкой степени.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.