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Кино во Владивостоке: на что пойти в выходные?

Четыре премьеры подготовила новая кинонеделя
Фото: из открытых источников Фото: из открытых источников
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

На большие экраны выходят очередной эпизод космического хоррора «Чужой: Завет», производственная драма об офисных работниках «Охотник с Уолл-стрит», готический детектив «Голос из камня» и мультфильм «Трио в перьях».

«Чужой: Завет» (18+)

Во время обследования удаленной планеты, расположенной на другой стороне галактики, экипаж колониального корабля «Завет» обнаруживает, что то, что они изначально приняли за неизведанный рай, на самом деле темный и опасный мир. Его единственный житель – синтетический андроид Дэвид, оставшийся в живых после обреченной экспедиционной миссии «Прометей». И вот к трапезному столу чужих летит очередная космическая консерва с людьми.

После неодназначного «Прометея» данное продолжение истории о хвостатых истребителях людей должно стать чем-то наподобие камня на распутье для былинных богатырей. Франшиза либо погибнет, либо обретет второе дыхание. В любом случае на этот фильм создатели поставили очень многое и вложились по максимуму.

«Охотник с Уолл-стрит» (18+)

Циничный и обаятельный хедхантер с Уолл-стрит Дэйн Дженсен близок к осуществлению своей американской мечты и покорению бизнес-олимпа. Но его карьерные интересы внезапно входят в противоречие с жизнью его семьи. Перед Дэйном встает непростой вопрос выбора.

Драма о нелегкой доле состоятельного человека с внешностью Джерарда Батлера в мире больших денег и крепких семейных уз.

«Голос из камня» (18+)

50-е годы прошлого века. Таинственный старинный замок в Тоскане. Сюда приезжает Верена, молодая няня, обладающая редким даром возвращать к нормальной жизни психологически травмированных детей. Она умеет найти с ними тесный контакт.

Верена – последняя надежда 40-летнего вдовца Клауса, чей сын Джейкоб в течение нескольких месяцев после смерти матери не произнес ни слова. Оказывается, мальчик дал обет молчания до тех пор, пока дух матери не вернется. Очень скоро Верена начинает подозревать, что призрак умершей играет с ней в кошки-мышки, чтобы вселиться в ее тело. Возникшее между хозяином и девушкой влечение, перерастающее в подлинную страсть, ускоряет невероятную развязку…

«Трио в перьях» (6+)

Европейский анимационный фильм для детей. Воробей Ричард с рождения воспитывался аистами и считает себя одним из них. Но приходит время мигрировать на юг. Родители боятся, что Ричард не справится с перелетом, и оставляют его дома. Но воробей решает доказать всем, что он настоящий аист, и сам отправляется в Африку. По дороге он заводит дружбу со странноватой совой и эксцентричным попугаем, мечтающим о большой сцене. Эта троица пускается в отчаянное путешествие на автобусе, поезде и круизном лайнере.

Источник: Сергей ПЕТРАЧКОВ, газета "Владивосток"
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