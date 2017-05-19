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Дневник девушки: Радуйтесь жизни!

Мама троих детей Жанна Ивашкина делится секретами
Фото: из архива Жанны Фото: из архива Жанны
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки» мама троих детей ЖаннаИвашкина сегодня рассказывает об опасностях жиросжигателей.

"Дорогие девушки, позитивные эмоции - это одно из правил здорового образа жизни. Старайтесь больше замечать приятного, думать о хорошем и говорить только на добрые и весёлые темы. Человек получает то, что отдает, то есть, отдавая в мир позитивные импульсы, в ответ получаем только счастье, удачу и приятный исход всех событий. Великие философы – мудрецы призывают менять себя изнутри в первую очередь, чтобы изменить окружающий мир. Все начинается именно с человека, его внутреннего наполнения. На Востоке говорят: «Худшие враги человека не пожелали бы ему тех бед, которые могут принести ему собственные мысли».

Один из самых знаменитых врачевателей древности Авиценна говорил: «У врача есть три средства в борьбе с болезнью — слово, растение, нож».

Обратите внимание — слово на первом месте.

В одном из парижских госпиталей молодой психолог Эмили Кьи на свой страх и риск, ссылаясь на главврача, вменила в обязанность своим больным три раза в день вслух или мысленно повторять по 10 раз фразу «С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше». Причем повторять это не механически, а по возможности ярко.

И что вы думаете? Уже через месяц пациенты этого врача стали главным источником разговоров медицинского персонала госпиталя, а затем и всей Франции.

Удивительно, но факт: тяжелобольные выздоравливали в течение месяца, у некоторых больных даже исчезла необходимость в хирургическом вмешательстве.

То есть подтвердилась догадка великого ученого древности Парацельса, который утверждал, что чудеса творит вера.

Наше здоровье — прямое следствие мышления человека.

Никто уже не ставит под сомнение, что между психическим и физическим состоянием людей существует прямая связь.

«Лучшая защита от всех болезней, от любой инфекции — эта твердая вера в собственное здоровье и положительные эмоции, — говорит психотерапевт с более чем двадцатилетним стажем Андрей Метельский. — Негативные мысли разрушают. Например, злость вызывает болезни желудочно-кишечного тракта. Обида со временем приводит к болезням печени, поджелудочной железы, холециститу».

Один из самых важных психологических законов гласит: словесное выражение любви, симпатии и восхищение усиливает жизненную энергию того, к кому оно обращено. А злые и недобрые слова уменьшают энергию слушателя.

Общее число заболеваний, связанных с плохими мыслями, продолжает неуклонно расти.

Чтобы противостоять им, надо следовать совету древних мудрецов — радоваться жизни, как бы тяжела она ни была!

Итак, здоровье, жизнь и судьба человека напрямую зависят от его мыслей.

Думаешь о хорошем — жди хорошего.

Думаешь о плохом — плохое и получишь. То, о чем мы постоянно думаем, перерастает в убеждение, что это должно или может случиться. И эта вера рождает событие…

Именно поэтому с сегодняшнего дня начинаем думать только о хорошем, надеяться только на лучшее.

И еще, никогда не переживайте по пустякам!

Дорогие девушки, возьмём на вооружение два золотых правила американского кардиолога Роберта Элиота, признанного специалиста по профилактике инфарктов и сердечной недостаточности.

Правило первое: Не огорчайтесь по пустякам.

Правило второе: все пустяки.

Будьте здоровы!"

Напомним,реалити-проект под названием «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года. Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.

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