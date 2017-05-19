Владивостокский «Капитан Чернов» догорает на Камчатке

У траулера необычная судьба

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

У западного побережья Камчатки прямо сейчас догорает средний рыболовный траулер «Капитан Чернов» из Владивостока. За сутки пожар на судне так и не удалось потушить. СТР в настоящее сейчас стоит на якоре на траверзе поселка Озерновский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на морской спасательно-координационный центр Петропавловска-Камчатского.

Как ранее уже сообщало РИА VladNews, огонь на «Капитане Чернове» вспыхнул ночью 18 мая, когда траулер находился в Охотском море в 15 милях от берега. Тогда сразу 22 из 27 членов экипажа были эвакуированы на борт судна «Реал». Оставшиеся на аварийном траулере пять человек, в числе которых находился капитан, пытались справиться с возгоранием своими силами. Но потушить огонь не удалось. Оставшихся членов экипажа пересадили на борт судна «Лиманский». Никто из них не пострадал.

Отметим, что в период перестройки судно пытались отнять у его владельца ВБТРФ. В июле 1989 года «Капитан Чернов» находился в Пусане на ремонте. И попал в Республике Корея под арест. Вначале свои претензии по морскому залогу выставила компания из Пусана «Восток Шипинг», а спустя некоторое время свой иск предъявила компания «Фолкленд Инвестменд», зарегистрированная в Либерии. ВБТРФ предъявленные долги не признала. Наибольшую агрессивность за это время показала «Фолкленд Инвестменд», каким-то образом связанная с представителями бывшего руководства базы. Эта компания на основании копий документов, не подтвержденных оригиналами, стала добиваться присвоения четырех теплоходов. Чтобы тут же продать их на сторону. По двум из них - «Капитану Чернову» и «Технологу Саркисову» даже состоялось пять аукционов. К счастью, для России реальных покупателей на них не было. Оба судна удалось вернуть на родину.

В последние годы судно принадлежит компании «Дальрыбпром». Порт приписки траулера – Владивосток.