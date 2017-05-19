Иностранец подделал российский паспорт в Приморье

Злоумышленник выдворен за пределы России

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Житель Узбекистана осужден в Хорольском района за пособничество в подделке официального документа в целях его использования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии предварительного расследования, фигурант совершил преступление для придания видимости законности своего пребывания на территории Российской Федерации.

Так с целью изготовления поддельного паспорта гражданина Российской Федерации он передал свою фотографию и 15 тыс. рублей лицу, пообещавшему ему изготовить этот документ.

После изготовления паспорта мужчина отдал оставшуюся часть денежного вознаграждения за оказанные услуги в размере 40 тыс. рублей.

Фигурант дела, представляясь гражданином Российской Федерации, использовал поддельный документ для оформления сим-карты сотовой связи и др.

Данный паспорт он также предъявил сотрудникам регионального управления ФСБ России по Приморскому краю при проверке ими документов, удостоверяющих личность.

После этого, незаконные действия лже-гражданина России были пресечены, поддельный документ изъят.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виду штрафа в размере 10 тыс. рублей. После судебного заседания осужденный препровожден в специализированное учреждение для дальнейшего выдворения за пределы Российской Федерации.