На одной из улиц Владивостока запретят стоянку автомобилей

Решение принято на основании рекомендации ГИБДД

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Управление дорог и благоустройства администрации города сообщает о введении запрета на стоянку автотранспортных средств по улице Октябрьской. Запрещающие знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор» будут установлены в районе домов № 25 и 37 на улице Октябрьской, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства, работы по установке запрещающих знаков по данным адресам проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности и организации доступного проезда.

«Решение об установке знаков было принято на основании рекомендации ГИБДД, - подчеркнул Денис Новиков, специалист управления дорог и благоустройства. - Это связано с увеличением потока автотранспортных средств и создания аварийных ситуации по данным адресам».

Напомним, что в районе расположения новых дорожных знаков работают такие крупные организации, как станция переливания крови и миграционная служба.