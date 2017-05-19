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Общество

Владивостокцы рассказали о своих реальных пенсиях

"На что может хватить?"
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Жители Владивостока рассказали о своих реальных пенсиях, сообщает корреспондент РИА VladNews. YouTube-канал "Аксиома" провел опрос в Москве, Владивостоке, Красноярске. Публикуем ответы владивостокских пенсионеров:

"8 700 Скажите, на что ее может хватить? Вот ни на что. И последняя добавочка - ну, может быть, рублей 18. Ну это не смешно? Да лучше пусть вообще не дают. Хотела Медведеву отправить это... ему "на бедность", ну как бы. Уже не смешили бы людей. А то... На Украине плохо, везде плохо пенсионерам - а у нас прямо живут и задыхаются от счастья."

"Хватала работу всякую: мне все равно было, "белая" или "черная" зарплата - мне лишь бы детей было поднять. Ну вот, пришло время пенсии: 7 074 рубля. И что? И куда? Вынуждена работать. По профессии не могу: я пекарь пятого разряда. Не могу по профессии работать, тяжело. Поэтому хожу и мою полы, где придется, вместе с узбечками. Про депутатов: Хорошо, что они живут, главное, чтобы им хватало. А народ - что народ? Народ еще не то переживет. 200 тысяч депутаты наши получают или 400 тысяч - у них доход."

"Да если б не дети - я бы вообще с голоду подохла. Слава Богу, что у меня дети, еще такие, что помогают, продукты покупают. Я себе не могу позволить съездить куда-то отдохнуть. Даже к сестре в Находку я не могу себе позволить. 10 тысяч у меня пенсия. За границей у всех наших депутатов Госдумы... вы только посмотрите, по 300 миллионов евро покупают замки себе... Вот розовые очки надели - и им ничего не видно, нас не видно никого. Мы для них вообще быдло натуральное, больше ничего."

"9 700 на что может хватить? Помощи у меня никакой нет ниоткуда. Проработав каменщиком всю жизнь, теперь хожу с палочкой. Вот навагу купила, хлеб, три банана."

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