В Приморье задержаны серийные грабители

Уголовные дела направлены в суд

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Жители Арсеньева обвиняются в совершении грабежей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что в декабре 2016 года 29-летний местный житель совместно с неоднократно судимым 27-летним жителем села Тихоречное Анучинского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступили в преступный сговор, направленный на открытое хищение имущества, с применением к потерпевшей насилия не опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в ее квартиру. Так, подозреваемые, в дневное время, постучали в двери квартиры 76-летней потерпевшей. Женщина открыла дверь. Ворвавшись в квартиру, злоумышленники, применив насилие, открыто похитили бытовую технику и денежные средства.

В январе текущего года 27-летний подозреваемый в подъезде этого же дома, расположенного на улице Калининская, подошел к незнакомому мужчине и с применением насилия открыто похитил личные вещи.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам было возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции задержали злоумышленников. Похищенное имущество изъято в ходе обысков и возвращено потерпевшим.

В настоящее время расследование завершено. Дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленникам грозит лишение свободы до семи лет со штрафом.

Подозреваемые заключены под стражу.