Еще один мотоциклист устроил серьезное ДТП в Приморье

Есть пострадавшие

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

В Приморье произошло серьезное ДТП с участием мотоциклиста, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Большой Камень, в районе улицы Маслакова,13. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 21:00.

По предварительной информации, 37-летний водитель мотоцикла марки Suzuki не уступил дорогу транспортному средству марки Nissan Murano, за рулем которого находилась женщина 34 лет, результате чего произошло столкновение. На место авария прибыли сотрудники ДПС и скорой помощи.

В пресс-службе ГИБДД края корреспонденту агентства сообщили, что водитель мотоцикла не имел водительского удостоверения. Травмы получили пассажирка и водитель мотоцикла Suzuki. Последний госпитализирован с переломами обоих бедер и левой голени. Пассажирка, получившая многочисленные ушибы и ссадины, отправлена на амбулаторное лечение.

По данному факту полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.



