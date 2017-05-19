Во Владивостоке обсудили питание во время ВЭФ-2017

О мониторинге рекомендованных к посещению участниками и гостями форума предприятий общепита

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на площадке администрации города под руководством и.о. главы города Владивостока Константина Межонова состоялось совещание по вопросу организации питания участников ВЭФ-2017, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В совещании приняли участие представители Управления экономики и развития предпринимательства администрации города, департамента лицензирования и торговли края, департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов края, фонда «Россконгресс» во Владивостоке, департамента эксплуатации кампуса и комбината общественного питания ДВФУ, ресторанного холдинга ООО «Би-Эс-Би Медиа».

В ходе совещания были обсуждены вопросы мониторинга объектов общественного питания, размещенных при гостиницах, а также расположенных на территории Владивостока и рекомендованных к посещению участниками и гостями Восточного экономического форума, об организации работы по обеспечению питания обслуживающего персонала, задействованного в период проведения ВЭФ-2017.

Напомним, в 2017 году Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке на острове Русский на базе Дальневосточного федерального университета 6 и 7 сентября.