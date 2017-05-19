Предприниматель осужден за подкуп сотрудника полиции в Приморье

Действия злоумышленника были пресечены

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

В Уссурийске вынесен приговор индивидуальному предпринимателю, обвиняемому покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее сотрудники полиции провели рейд по выявлению и пресечению фактов незаконного распространения сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу на территорию России.

Желая уйти от ответственности, 53-летний владелец товара предложил сотруднику полиции денежное вознаграждение в размере 36 тысяч рублей. Полицейский отказался от взятки. Действия подозреваемого были пресечены. Факт попытки дачи взятки должностному лицу зафиксирован в установленном законом порядке, а денежные средства изъяты сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки».

Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления, назначив наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.