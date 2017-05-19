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Политика и экономика

Минвостокразвития: Инвесторам в ДФО нужно больше преференций

Об этом сообщил глава министерства Александр Галушка
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Минвостокразвития разрабатывает предложения по расширению перечня преференций для инвесторов на Дальнем Востоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства. Об этом сообщил Александр Галушка на заседании коллегии министерства, посвященной подведению итогов года:

- Дано соответствующее поручение председателя правительства России министерству подготовить предложения по усилению преференциальных режимов, с учетом реального развития подобных инструментов, которые сегодня фактически складываются в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Работу эту, конечно, нужно проводить на постоянной основе, - сказал глава Минвостока Александр Галушка.

По мнению министра, с точки зрения привлечения новых инвестиций важно быть конкурентоспособными, обеспечивать это соответствующими законами и режимами.

Напомним, вопросы развития ДФО, в том числе итоги 2016 года и перспективы на 2017 год обсуждались в Москве на заседании коллегии Минвостокразвития.

В мероприятии приняли участие губернаторы субъектов ДФО, члены Коллегии Минвостокразвития, представители органов федеральной и региональной власти, депутатского корпуса и общественности.

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