Седан упал с огромной высоты во Владивостоке

Один человек получил серьезные травмы

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Сегодня утром, 19 мая, во Владивостоке по улице Хабаровская произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNews.

Как сообщают очевидцы, водитель седана двигался по дороге с односторонним движением, когда ему навстречу вылетел неизвестный автомобиль. Чтобы избежать лобового столкновения водитель дернул руль влево, в результате чего слетел с опорной стены, высота которой примерно 4 метра.

В момент полета в автомобиле находилось 3 человека, один из которых получил серьезные травмы. По предварительным данным, у пострадавшего перелом основания черепа. Еще двое отделались легкими ушибами.

В настоящее время все подробности данного ДТП устанавливаются.