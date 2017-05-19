Серьезная авария произошла в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в городе Фокино в районе улицы Крымской. Водитель грузовика выезжал с прилегающей территории. В тот момент, когда мужчина уже почти завершал свой маневр, в левую часть автомобиля воткнулся микроавтобус, водитель которого, судя по всему, пропускать грузовик не планировал. В результате столкновения грузовой автомобиль получил серьезные повреждения. По информации источника, никто из людей не пострадал.

На месте аварии работают сотрудники ДПС, выясняются все обстоятельства случившегося. В результате происшествия движение на данном участке трассы затруднено.

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