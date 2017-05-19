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Приморских моряков и туристов предупредили об опасности малярии

Как пресечь заболевание
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Приморских моряков и туристов Роспотребнадзор предупреждает об опасности малярии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Малярия – тяжелое паразитарное заболевание, которое протекает в виде периодически повторяющихся (с интервалом в 2 - 3 дня) лихорадочных приступов (озноб, повышение температуры до 38-40º, обильное потоотделение), в последующем сопровождающееся развитием анемии, поражением селезенки, печени и костного мозга.

В 2016 году в РФ было зарегистрировано 100 случаев малярии (0,07 на 100 тысяч человек населения) в 35 субъектах федерации против 99 случаев малярии (0,07 на 100 тыс. населения) в 33 субъектах РФ в 2015 году. В 2016 году случаев малярии с местной передачей не зарегистрировано.

Среди заболевших в 2016 году - двое детей до 17 лет (в 2015 году - трое детей). Наибольшее число случаев малярии (36%) зарегистрировано среди граждан в возрасте 20-29 лет.

В 2016 году зарегистрирована малярия: тропическая - 62 случаев, трехдневная - 31 случай, овале - 6 случаев, четырехдневная - 1 случай. В четырех случаях отмечались микст-формы: тропической малярии с четырехдневной (3 случая) и тропической малярии с овале (1 случай) малярией.

В 2016 году зарегистрирован завоз малярии из 28 стран Африки (73 случая). Наибольшее число случаев завезено из 4 стран: Конго - 10 случаев, Анголы и Нигерии - по 7 случаев, Танзании - 6 случаев; из Камеруна, Кот-д'Ивуара, Судана, Южного Судана - по 4 случая; из Бенина, Ганы, Гвинеи, Замбии, Мали, Уганды, Чада - по 2 случая; из 13 стран - Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинеи-Бисау, Зимбабве, Кении, Либерии, Нигер, Сенегала, Сомали, Сьерра-Леоне, Центральной Африканской Республики, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии - по 1 случаю.

Число завозных случаев малярии из Индии осталось на уровне прошлого года и составило 18 случаев в 2016 году, из них 12 - из Гоа. Зарегистрированы завозные случаи малярии из Афганистана, Гайаны, Океании.

Завоз малярии происходит как российскими гражданами (66 случаев), в том числе после служебных командировок (35 случаев), туристических поездок (31 случай), так и коренными жителями эндемичных стран (33 случая), в том числе гражданами Африки (27 случаев), Индии (5 случаев).

В 2017 году на территории Зимбабве зарегистрирована крупнейшая вспышка малярии, возникшая в следствие затяжных проливных дождей, вызванных тропическим циклоном. На юге и севере страны, граничащих с ЮАР и Замбией, за последние 2 месяца зарегистрировано около 90 тысяч новых случаев заболевания, из которых более 200 закончились летальным исходом.

Учитывая работу экипажей морских судов Приморского края в эндемичных по малярии странах, а также туристические поездки в эти страны, возможен завоз малярии на территорию Приморского края. Последний случай завоза малярии в Приморский край регистрировался в 2014 году.

Находясь в неблагополучных по малярии странах необходимо:

- всегда иметь при себе препараты (мефлохин) на случай, если оказание срочной медицинской помощи невозможно;

- при появлении первых признаков – сразу принять 1 таблетку, затем обратиться к врачу;

- принимать меры по защите от комаров (засетчивание окон и дверей, использование электрического фумигатора, аэрозолей – инсектицидов);

- носить одежду, максимально прикрывающую тело, на открытые участки наносить репелленты (средства, отпугивающие комаров), а также пропитывать ими одежду.

При любом заболевании с повышением температуры тела в течение 3 лет после возвращения из страны, неблагополучной по малярии, необходимо немедленно обратиться к врачу, сказав ему о пребывании в неблагополучных по малярии странах.

Выезжая в страну неблагополучную по малярии необходимо помнить, что заболевание лучше предотвратить, чем его лечить. 

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