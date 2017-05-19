Житель Владивостока расстрелял пенсионера из травматического пистолета

В отдел полиции поступило сообщение от жительницы Владивостока, которая сообщила, что в ее мужа стреляли, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили потерпевшего и очевидцев. Установлено, что у потерпевшего произошел конфликт с мужчиной, в ходе которого последний достал травматический пистолет и выстрелил в своего оппонента.
В результате происшествия 67-летний пенсионер получил травмы и был доставлен в больницу.
В ходе розыска сотрудники полиции задержали 44-летнего местного жителя. Травматический пистолет изъят.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.