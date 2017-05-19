Водитель сбил пьяного пешехода в Приморье

Виновник с места ДТП скрылся

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Вечером, 18 мая, в селе Соколовка был обнаружен труп человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Приморскому краю.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность погибшего, им оказался 37-летний мужчина.

По предварительным данным пешеход находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. Водитель, совершивший ДТП, с места происшествия скрылся.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.