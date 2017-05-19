Владивостокский суд рассмотрит дело в отношении Дальневосточного федерального университета

По статье 13.11 КоАП РФ

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Во время плановой выездной проверки в отношении Дальневосточного федерального университета инспекторы Роскомнадзора Приморья обнаружили нарушение в области оборота персональных данных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. Был составлен акт о нарушении статьи 13.11 КоАП РФ, который был направлен в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении административного дела.

В итоге прокуратурой Владивостока были возбуждены дела по данной статье как в отношении ДВФУ, так и в отношении должностного лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в университете.

Материалы дел переданы мировому судье.