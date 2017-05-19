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Происшествия

Смертельное ДТП произошло в Приморье

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Фото: gibdd.ru Фото: gibdd.ru
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Накануне вечером в Уссурийске произошло страшное ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Приморскому краю.

В 20.50 в отдел полиции поступило сообщение о столкновении мотоцикла и автомобиля. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

По предварительным данным, 62-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ двигался по ул. Воровского, в районе дома №2 водитель начал маневр поворота на ул.Последнеюю и совершил столкновение с мотоциклом Кавасаки, двигавшимся прямо во встречном направлении.

В результате удара 22-летний водитель мотоцикла скончался на месте происшествия, водитель автомобиля умер в карете скорой медицинской помощи при транспортировке в медицинское учреждение.

Также 61-летняя пассажирка получила ушибы и ссадины головы.

Сообщается, что на момент происшествия стаж вождения водителя ВАЗ составил 18 лет, в 2017 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения он не привлекался. Мотоциклист управлял транспортным средством без соответствующих документов, ранее обучения на право управления транспортным средством не проходил.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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