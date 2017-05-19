Смертельное ДТП произошло в Приморье

Проводится проверка

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Накануне вечером в Уссурийске произошло страшное ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Приморскому краю.

В 20.50 в отдел полиции поступило сообщение о столкновении мотоцикла и автомобиля. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

По предварительным данным, 62-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ двигался по ул. Воровского, в районе дома №2 водитель начал маневр поворота на ул.Последнеюю и совершил столкновение с мотоциклом Кавасаки, двигавшимся прямо во встречном направлении.

В результате удара 22-летний водитель мотоцикла скончался на месте происшествия, водитель автомобиля умер в карете скорой медицинской помощи при транспортировке в медицинское учреждение.

Также 61-летняя пассажирка получила ушибы и ссадины головы.

Сообщается, что на момент происшествия стаж вождения водителя ВАЗ составил 18 лет, в 2017 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения он не привлекался. Мотоциклист управлял транспортным средством без соответствующих документов, ранее обучения на право управления транспортным средством не проходил.

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