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Общество

В четверг во Владивостоке произошло более 50 аварий

Зарегистрировано почти 400 нарушений ПДД
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 54 ДТП, 37 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 5 аварий обошлись составлением европротоколов. В одной из аварий пострадал один человек: обстоятельства этого ДТП выясняются.

За сутки сотрудники ДПС остановили 18 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 44 водителя авто с тонированными передними стеклами и 15 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей специальными удерживающими устройствами. "Вручную" инспекторы ГАИ отловили 21 любителя превысить скорость. Остановлено три автомобиля, выехавших на полосу встречного движения. 26 автолюбителей наказаны за не предоставление преимущества пешеходам.

В отношении 9 водителей автобусов, 16 таксистов, 69 пешеходов и трех злостных неплательщиков штрафов ГИБДД составлены соответствующие протоколы.

Правила парковки нарушили 75 автомобилистов. На штраф-стоянку поставлено 68 авто.

Всего в понедельник, 3 апреля, в приморской столице зарегистрировано 399 нарушений ПДД.

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