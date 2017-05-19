В четверг во Владивостоке произошло более 50 аварий 10:12, 19 мая В четверг во Владивостоке произошло более 50 аварий (Эксклюзив)
Дежурство спасателей на въезде в Кроуновку прекращено 09:38, 19 мая Дежурство спасателей на въезде в Кроуновку прекращено
Два авиарейса из Владивостока задерживаются 09:27, 19 мая Два авиарейса из Владивостока задерживаются
Новостная лента
Май, 19 пятница
10:23
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
10:23
Эксперт: ​В случае войны радиоактивный пепел достигнет Владивостока Эксклюзив
10:12
В четверг во Владивостоке произошло более 50 аварий Эксклюзив
10:01
Корейский порт Тонхэ намерен активизировать сотрудничество с Владивостоком
09:51
Малолетний ребенок умер в Приморье по вине матери
09:38
Дежурство спасателей на въезде в Кроуновку прекращено
09:27
Два авиарейса из Владивостока задерживаются
09:24
По делу охранников Пушкарева выскажется прокурор Эксклюзив
09:22
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
09:16
У Владивостока появится свой гимн
09:13
ДВФУ прокомментировал ситуацию с филиалом в Артеме Эксклюзив
09:09
Гороскоп на 19 мая
08:37
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 19 мая Адреса
08:32
Во Владивостоке обычно, без осадков
08:30
В приморской столице с начала года повреждено и незаконно вырублено свыше 1600 деревьев
07:08
Движение во Владивостоке вновь перекроют Адреса
06:14
Четыре подпорные стены построены во Владивостоке по заказу администрации города Фото
05:05
«Спортивная весна» пройдет во Владивостоке
04:23
Первенство города по конному спорту пройдет во Владивостоке
03:08
Инфо-палатки расскажут молодежи Владивостока о профилактике опасных заболеваний
02:23
Лучшие рестораны и кафе Владивостока войдут в список рекомендованных для посещения участниками ВЭФ
01:02
Юные артисты детской школы искусств № 3 Владивостока представят творческий отчёт
00:35
За пропаганду ЗОЖ во Владивостоке можно получить 30 тысяч рублей
Май, 18 четверг
23:06
В этом году 246 объектов недвижимости Владивостока получили адреса
22:21
День Тихоокеанского флота отметят во Владивостоке
21:11
До 2020 года в ДФО планируется направить более 5 млрд рублей на развитие спорта
20:36
Эксперты: Родниковая вода в Приморье опасна
19:08
В Приморье модернизируют таможенный пост Турий Рог
18:35
Второй этап чемпионата города по картингу пройдет во Владивостоке
17:59
Завтра во Владивостоке будет облачно, но тепло
17:47
Приморец убил трех своих детей и беременную супругу
17:42
Руководитель в Приморье задолжал своим сотрудникам свыше 673 тыс рублей
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4133 (72) от 19 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пляжи сдают экзамены на безопасность и чистоту
Жители Владивостока увидят битвы «драконов» и «журавлей»
Птичий грипп не пустили на прилавки
Игорь Агафонов хотел успеть многое... Не откладывая
Город готовится к очередному отопительному сезону
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Дело Пушкарёва

По делу охранников Пушкарева выскажется прокурор

Во Фрунзенском суде Владивостока начались прения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Во Фрунзенском районном суде Владивостока началось очередное судебное заседание по делу охранников брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева, сообщает корреспондент РИА VladNews. Подсудимым вменяется в вину нанесение побоев в июне 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы "Честный детектив" (ВГТРК) Павлу Брыкину и воспрепятствование его профессиональной деятельности.

Сегодня в суде проходят прения: свою позицию по делу выскажет государственный обвинитель. Таким образом, дело, поступившее в суд в августе 2016 года, выходит на финишную прямую.

Напомним, 14 марта суд вынес решение о продлении меры пресечения подсудимым в виде домашнего ареста сроком на 3 месяца, до 21 июня. Согласно первоначальному плану, приговор должен был быть вынесен 24 марта, однако был отложен. 

Напомним, это дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы "Честный детектив" Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1-3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Игорь Пушкарев отмечает годовщину вступления в должность главы Владивостока
14:52, 18 мая 2017 Игорь Пушкарев отмечает годовщину вступления в должность главы Владивостока

18 мая исполнилось 9 лет, как он возглавляет администрацию приморской стлицы

Игорь Пушкарев: В СМИ много лжи
16:30, 17 мая 2017 Игорь Пушкарев: В СМИ много лжи

Временно отстраненный глава Владивостока опубликовал новый пост

Во Владивостоке по делу охранников Пушкарева допросили следователя из Москвы
18:06, 11 мая 2017 Во Владивостоке по делу охранников Пушкарева допросили следователя из Москвы

Дмитрий Горелов дал показания

По делу охранников Пушкарева допросят московского следователя
10:25, 11 мая 2017 По делу охранников Пушкарева допросят московского следователя

Допрос свидетеля в суде был перенесен по причине его командировки

Игорь Пушкарев поздравил горожан с Днем Победы
11:27, 09 мая 2017 Игорь Пушкарев поздравил горожан с Днем Победы

72 года назад закончилась Великая Отечественная война

Игорь Пушкарев поздравил жителей Владивостока с 1 мая
21:27, 01 мая 2017 Игорь Пушкарев поздравил жителей Владивостока с 1 мая

Поздравление появилось в соцсетях

Игорь Пушкарев: Скоро у меня появится шанс побороться за справедливость
13:03, 28 апреля 2017 Игорь Пушкарев: Скоро у меня появится шанс побороться за справедливость

Глава Владивостока разместил новый пост в соцсетях