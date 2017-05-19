По делу охранников Пушкарева выскажется прокурор

Во Фрунзенском суде Владивостока начались прения

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Во Фрунзенском районном суде Владивостока началось очередное судебное заседание по делу охранников брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева, сообщает корреспондент РИА VladNews. Подсудимым вменяется в вину нанесение побоев в июне 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы "Честный детектив" (ВГТРК) Павлу Брыкину и воспрепятствование его профессиональной деятельности.

Сегодня в суде проходят прения: свою позицию по делу выскажет государственный обвинитель. Таким образом, дело, поступившее в суд в августе 2016 года, выходит на финишную прямую.

Напомним, 14 марта суд вынес решение о продлении меры пресечения подсудимым в виде домашнего ареста сроком на 3 месяца, до 21 июня. Согласно первоначальному плану, приговор должен был быть вынесен 24 марта, однако был отложен.

Напомним, это дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы "Честный детектив" Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1-3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.