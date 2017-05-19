Два авиарейса из Владивостока задерживаются

Расписание

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 19 мая, один авиарейс из аэропорта Владивостока задерживается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Так, авиарейс компании Аврора HZ-513, следующий по маршруту Владивосток — Преображение, задерживается на 9 часо 10 минут. Вылет планировался в 8 часов 5 минут, но перенесся на 17 часов 15 минут. Время регистрации на рейс: 16:15-17:00.

Рейс авиакомпании НордСтар Y7-519, следующий по маршруту Владивосток — Санья, задерживается на 30 минут. Вылет планировался в 9 часов 40 минут. но перенесся на 10 часов 10 минут.