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У Владивостока появится свой гимн

Решение принято практически единогласным выбором депутатов Думы Владивостока
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

На этой неделе состоялось заседание комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы города Владивостока, на котром депутаты рассмотрели проект муниципального правового акта «Положение о гимне города Владивостока», сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, в 2014 году администрация Владивостока объявила конкурс на создание гимна города, участие в котором приняли 21 человек. Оценивая торжественность каждой мелодии и наличие в тексте основных моментов из жизни Владивостока, специальное жюри выбрало пять наиболее подходящий вариантов, которые были предложены на народное голосование. В итоге, жители Владивостока проголосовали за композицию Ивана Мальцева «Владивосток - город воинской славы».

На заседании депутаты отметили, что эта композиция полностью соответствует всем критериям.

«Я думаю, что этот гимн сможет выполнить свою основную функцию. В словах присутствует все необходимое, связанное с нашим городом: и то, что этот город воинской славы, морской город. Стоит ещё отметить, что достаточно яркая музыка, как мне кажется, запоминающаяся и отвечающая той звуковой среде, которая сейчас воспринимается и молодежью, и страшим поколением. Хороший вариант найден», - сообщила Алла Смородинова, проректор Дальневосточного института искусств.

В ходе заседания практически единогласно было принято решение рекомендовать проект к принятию.

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