Часть Владивостока останется без света в пятницу, 19 мая

Сегодня, 19 мая, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Адреса:
Зеленая: 23, 24, 25, 26/кв.1, 26/кв.2, 27, 28, 30, 31, 32, 32а, 33, 34/кв.2, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47;
Ильичева: 3;
Крыгина: 28;
Лиманная: 1, 10, 12, 14, 18, 2, 2/кв.1, 2/кв.2, 2/кв.3, 2/кв.4, 2/кв.5, 2/кв.6, 22/кв.1, 22/кв.2, 24, 26, 28, 3/кв.1, 3/кв.2, 30а, 4, 5/кв.1, 5/кв.2, 5/кв.3, 5/кв.4, 6, 7/кв.1, 7/кв.2, 7/кв.3, 7/кв.4, 8, 9, 9/кв.1, 9/кв.2, 9/кв.3, 9/кв.4, 9/кв.5, 9/кв.6, 9/кв.7, 9/кв.8, 9/кв.9;
Мельниковская: 103, 119;
Океанский проспект: 140, 149, 151, 155, 157, 163, 165, 169;
Песчанка: 1, 1/1, 11, 19, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
Печорская: 2;
Пугачева: 1, 3, 5, 7. 8;
Пушкинская: 10.
Рокоссовского: 1, 10, 10/1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28/кв.1, 28/кв.2, 30, 32, 35/кв.1, 35/кв.2, 35/кв.3, 35/кв.4, 37, 3а, 4, 5а, 6, 7, 8, 9;
Снеговая: 123, 125, 125а, 127, 135а;
Уютная: 10, 12, 14, 14а, 2, 24, 26, 28, 30/кв.1, 30/кв.2, 32, 33, 4, 8;
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.