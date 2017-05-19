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Часть Владивостока останется без света в пятницу, 19 мая

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 19 мая, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Адреса:

Зеленая: 23, 24, 25, 26/кв.1, 26/кв.2, 27, 28, 30, 31, 32, 32а, 33, 34/кв.2, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47;

Ильичева: 3;

Крыгина: 28;

Лиманная: 1, 10, 12, 14, 18, 2, 2/кв.1, 2/кв.2, 2/кв.3, 2/кв.4, 2/кв.5, 2/кв.6, 22/кв.1, 22/кв.2, 24, 26, 28, 3/кв.1, 3/кв.2, 30а, 4, 5/кв.1, 5/кв.2, 5/кв.3, 5/кв.4, 6, 7/кв.1, 7/кв.2, 7/кв.3, 7/кв.4, 8, 9, 9/кв.1, 9/кв.2, 9/кв.3, 9/кв.4, 9/кв.5, 9/кв.6, 9/кв.7, 9/кв.8, 9/кв.9;

Мельниковская: 103, 119;

Океанский проспект: 140, 149, 151, 155, 157, 163, 165, 169;

Песчанка: 1, 1/1, 11, 19, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Печорская: 2;

Пугачева: 1, 3, 5, 7. 8;

Пушкинская: 10.

Рокоссовского: 1, 10, 10/1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28/кв.1, 28/кв.2, 30, 32, 35/кв.1, 35/кв.2, 35/кв.3, 35/кв.4, 37, 3а, 4, 5а, 6, 7, 8, 9;

Снеговая: 123, 125, 125а, 127, 135а;

Уютная: 10, 12, 14, 14а, 2, 24, 26, 28, 30/кв.1, 30/кв.2, 32, 33, 4, 8;

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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