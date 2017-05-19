Во Владивостоке обычно, без осадков

В крае утром туман

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 19 мая, погоду в Приморье определяет поле пониженного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Утром местами туман. Ветер южный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +10...+33 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Утром местами туман. Ветер южный, юго-западный, утром юго-восточный умеренный. Температура воздуха +19...+21 °C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный сильный, утром умеренный. Температура воздуха +27...+29 °C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха +21...+23 °C.