В четверг во Владивостоке произошло более 50 аварий 10:12, 19 мая В четверг во Владивостоке произошло более 50 аварий (Эксклюзив)
Дежурство спасателей на въезде в Кроуновку прекращено 09:38, 19 мая Дежурство спасателей на въезде в Кроуновку прекращено
Два авиарейса из Владивостока задерживаются 09:27, 19 мая Два авиарейса из Владивостока задерживаются
Новостная лента
Май, 19 пятница
10:23
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
10:23
Эксперт: ​В случае войны радиоактивный пепел достигнет Владивостока Эксклюзив
10:12
В четверг во Владивостоке произошло более 50 аварий Эксклюзив
10:01
Корейский порт Тонхэ намерен активизировать сотрудничество с Владивостоком
09:51
Малолетний ребенок умер в Приморье по вине матери
09:38
Дежурство спасателей на въезде в Кроуновку прекращено
09:27
Два авиарейса из Владивостока задерживаются
09:24
По делу охранников Пушкарева выскажется прокурор Эксклюзив
09:22
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
09:16
У Владивостока появится свой гимн
09:13
ДВФУ прокомментировал ситуацию с филиалом в Артеме Эксклюзив
09:09
Гороскоп на 19 мая
08:37
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 19 мая Адреса
08:32
Во Владивостоке обычно, без осадков
08:30
В приморской столице с начала года повреждено и незаконно вырублено свыше 1600 деревьев
07:08
Движение во Владивостоке вновь перекроют Адреса
06:14
Четыре подпорные стены построены во Владивостоке по заказу администрации города Фото
05:05
«Спортивная весна» пройдет во Владивостоке
04:23
Первенство города по конному спорту пройдет во Владивостоке
03:08
Инфо-палатки расскажут молодежи Владивостока о профилактике опасных заболеваний
02:23
Лучшие рестораны и кафе Владивостока войдут в список рекомендованных для посещения участниками ВЭФ
01:02
Юные артисты детской школы искусств № 3 Владивостока представят творческий отчёт
00:35
За пропаганду ЗОЖ во Владивостоке можно получить 30 тысяч рублей
Май, 18 четверг
23:06
В этом году 246 объектов недвижимости Владивостока получили адреса
22:21
День Тихоокеанского флота отметят во Владивостоке
21:11
До 2020 года в ДФО планируется направить более 5 млрд рублей на развитие спорта
20:36
Эксперты: Родниковая вода в Приморье опасна
19:08
В Приморье модернизируют таможенный пост Турий Рог
18:35
Второй этап чемпионата города по картингу пройдет во Владивостоке
17:59
Завтра во Владивостоке будет облачно, но тепло
17:47
Приморец убил трех своих детей и беременную супругу
17:42
Руководитель в Приморье задолжал своим сотрудникам свыше 673 тыс рублей
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4133 (72) от 19 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пляжи сдают экзамены на безопасность и чистоту
Жители Владивостока увидят битвы «драконов» и «журавлей»
Птичий грипп не пустили на прилавки
Игорь Агафонов хотел успеть многое... Не откладывая
Город готовится к очередному отопительному сезону
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Корейский порт Тонхэ намерен активизировать сотрудничество с Владивостоком

Сим Гю Он рассказал, что ранее уже бывал во Владивостоке
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

18 мая и.о. главы Владивостока Константин Межонов провел рабочую встречу с делегацией города Тонхэ из Республики Корея, которую возглавляет его мэр Сим Гю Он, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Во встрече приняли участие начальник управления международных отношений и туризма Алексей Кушнир, начальник отдела международного протокола Виталий Ерёменко, а также начальник отдела международных отношений администрации Тонхэ Чжан Чжон Тхак, председатель торгово-промышленной палаты этого города Ха Чжон Гап, депутат городского собрания Тонхэ Ли Донг Хо, директор отдела планирования логистики Центра логистических исследования города Им Сонг Хун и ряд ведущих сотрудников торгово-промышленной палаты и администрации Тонхэ.

Константин Межонов приветствовал гостей, пожелал им приятных впечатлений от Владивостока и плодотворного выполнения программы визита. Он подчеркнул, что у Владивостока сложились многолетние разнообразные и взаимовыгодные связи с рядом городов Республики Корея. Их укреплению и развитию способствует, среди прочего, активно работающая уже на протяжении без малого восьми лет паромная линия между Владивостоком и Тонхэ. Константин Межонов при этом отметил, что новый статус Владивостока в качестве свободного порта предоставляет большие возможности для вложения инвестиций и реализации совместных международных проектов.

Сим Гю Он, со своей стороны, рассказал, что ранее уже бывал во Владивостоке и с каждым новым визитом убеждается, как хорошеет и развивается город и какой мощный у него потенциал для дальнейшего совершенствования, чему может способствовать и сотрудничество с Тонхэ.

Программа пребывания делегации Тонхэ в столице Приморья весьма насыщенна и разнообразна. Это участие в XХI Тихоокеанской международной выставке «Pasific International Tourism Expo» (PITE), а также переговоры с рядом туристических организаций Владивостока, представителями бизнеса, культуры, спорта.

Они планируют осмотреть во Владивостоке ряд свободных муниципальных земельных участков для возведения крупных холодильных складов, рассмотреть вопрос возможных поставок продуктов, овощей и фруктов из Тонхэ, посетить муниципальный центр единоборств «Амазонка» с целью организации в Республике Корея международного турнира по самбо.

В ходе рабочей встречи ее участники обсудили возможности активизации сотрудничества Владивостока и Тонхэ в различных областях.

Затем в администрации Владивостока состоялась презентация предстоящей в сентябре нынешнего года в Тонхэ крупной международной выставки торговли и инвестиций под девизом «Новая эпоха Северо-Восточной Азии: сотрудничество, развитие, содружество». В ней планируют принять участие представители около тысячи предприятий и организаций из более 50 стран. На эту выставку вчера были приглашены и ознакомленные с презентацией предприниматели столицы Приморья.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Два авиарейса из Владивостока задерживаются
09:27, 19 мая 2017 Два авиарейса из Владивостока задерживаются

Расписание

Гороскоп на 19 мая
09:09, 19 мая 2017 Гороскоп на 19 мая

День будет благоприятным

Часть Владивостока останется без света в пятницу, 19 мая
08:37, 19 мая 2017 Часть Владивостока останется без света в пятницу, 19 мая

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Во Владивостоке обычно, без осадков
08:32, 19 мая 2017 Во Владивостоке обычно, без осадков

В крае утром туман

Движение во Владивостоке вновь перекроют
07:08, 19 мая 2017 Движение во Владивостоке вновь перекроют

Массовый «ЗаБег»

Четыре подпорные стены построены во Владивостоке по заказу администрации города
06:14, 19 мая 2017 Четыре подпорные стены построены во Владивостоке по заказу администрации города

Реконструкция началась в марте

Инфо-палатки расскажут молодежи Владивостока о профилактике опасных заболеваний
03:08, 19 мая 2017 Инфо-палатки расскажут молодежи Владивостока о профилактике опасных заболеваний

Программа мероприятий