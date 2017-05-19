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В приморской столице с начала года повреждено и незаконно вырублено свыше 1600 деревьев

Материалы проверок направлены для дальнейшего разбирательства
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

С начала 2017 года специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока выявили 1 431 незаконно вырубленное и 206 повреждённых деревьев.

Самые массовые факты – от 100 зеленых насаждений – незаконного уничтожения и повреждения деревьев выявлены на улицах Катерной (в районе дома № 2) и Нейбута (вблизи дома № 135).

Материалы проверок направлены для дальнейшего разбирательства в правоохранительные и надзорные органы.

Отметим, администрация Владивостока ведет работу по выявлению незаконной вырубки и повреждений зеленых насаждений, сноса и нарушения целостности растительного слоя почвы в ежедневном режиме.

Для справки:

Куда обращаться по фактам незаконной вырубки зеленых насаждений? В первую очередь в дежурную часть УМВД РФ по городу Владивостоку. Телефоны: 02 (если набирать со стационарного телефона) и 002 (с мобильного). Затем информацию необходимо сообщить в управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока по телефонам 2614-371 и 2614-272, а также оставить обращение через интернет-приемную на сайте www.vlc.ru 

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