Эксперты: Родниковая вода в Приморье опасна 20:36, 18 мая Эксперты: Родниковая вода в Приморье опасна
Погода готовит сюрприз для жителей Владивостока 16:01, 18 мая Погода готовит сюрприз для жителей Владивостока
Легендарный российский рэпер остался недоволен перелетом из Владивостока 15:06, 18 мая Легендарный российский рэпер остался недоволен перелетом из Владивостока
Новостная лента
Май, 19 пятница
06:17
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
06:17
Эксперт: ​В случае войны радиоактивный пепел достигнет Владивостока Эксклюзив
06:17
Еще одну акулу поймали рыбаки в Приморье Фото
06:14
Четыре подпорные стены построены во Владивостоке по заказу администрации города Фото
05:05
«Спортивная весна» пройдет во Владивостоке
04:23
Первенство города по конному спорту пройдет во Владивостоке
03:08
Инфо-палатки расскажут молодежи Владивостока о профилактике опасных заболеваний
02:23
Лучшие рестораны и кафе Владивостока войдут в список рекомендованных для посещения участниками ВЭФ
01:02
Юные артисты детской школы искусств № 3 Владивостока представят творческий отчёт
00:35
За пропаганду ЗОЖ во Владивостоке можно получить 30 тысяч рублей
Май, 18 четверг
23:06
В этом году 246 объектов недвижимости Владивостока получили адреса
22:21
День Тихоокеанского флота отметят во Владивостоке
21:11
До 2020 года в ДФО планируется направить более 5 млрд рублей на развитие спорта
20:36
Эксперты: Родниковая вода в Приморье опасна
19:08
В Приморье модернизируют таможенный пост Турий Рог
18:35
Второй этап чемпионата города по картингу пройдет во Владивостоке
17:59
Завтра во Владивостоке будет облачно, но тепло
17:47
Приморец убил трех своих детей и беременную супругу
17:42
Руководитель в Приморье задолжал своим сотрудникам свыше 673 тыс рублей
17:27
«Закон для всех»: жителей Владивостока приглашают на очередную юридическую консультацию в муниципальную библиотеку
17:16
Владелец наркопритона в Приморье получил срок за подкуп сотрудника полиции
17:08
Прием в резиденции генерального консула США во Владивостоке начался с минуты молчания
17:02
С бездетной россиянки суд взыскал задолженность по алиментам
16:49
Понаехали тут: Приморцы готовы помочь Брэду Питту получить дальневосточный гектар Видео
16:37
О справедливости на Дальнем Востоке Видео
16:26
Пермские боги прибыли во Владивосток Видео
16:18
Антон Лубченко: Я пробовал баланду и ездил в автозаке!
16:12
Безработный приморец украл у РЖД 320 противоугонов
16:01
Погода готовит сюрприз для жителей Владивостока
15:48
В Приморье поступила опасная сушеная рыба из Вьетнама
15:36
Приморец продавал в интернете несуществующий прицеп
15:32
Vladivostok Boat Show открывается во Владивостоке уже в эту пятницу, 19 мая! Фото
15:24
​Против кого направлено американское ПРО в Корее? Эксклюзив
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4133 (72) от 19 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пляжи сдают экзамены на безопасность и чистоту
Жители Владивостока увидят битвы «драконов» и «журавлей»
Птичий грипп не пустили на прилавки
Игорь Агафонов хотел успеть многое... Не откладывая
Город готовится к очередному отопительному сезону
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Четыре подпорные стены построены во Владивостоке по заказу администрации города

Реконструкция началась в марте
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Четыре из шести подпорных стен, запланированных к ремонту в текущем году, возведены во Владивостоке по заказу администрации Владивостока. Новые стены построены на ул. Светланской, 6, Адмирала Кузнецова, 53, Окатовой, 13-17, Адмирала Кузнецова, 64-а, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Продолжается реконструкция подпорных стен по проспекту Красного Знамени, 114 и Адмирала Невельского, 17.

Реконструкция старых, разрушенных временем и ливневыми дождями подпорных стен началась в марте этого года и уже сейчас 4 из 6 стен обрели новый облик.

Подпорная стена на ул. Светланской, 6 построена из унифицированных дырчатых блоков и больше не представляет опасности для жилого дома, расположенного рядом с подпорной стеной. После завершения строительных работ подрядная организация восстановила и благоустройство прилегающей территории.

Завершено строительство подпорной стены на ул. Адмирала Кузнецова, 64-а, где в конце марта произошло разрушение старой конструкции. Всего за две недели строители демонтировали старую стену и установили новую 16-метровую конструкцию из железобетонных блоков. После завершения строительных работ полностью восстановили асфальтобетонное покрытие.

Реконструирована подпорная стена на улице Окатовой, 13-17. Строители возвели здесь 110 метров новой конструкции из железобетонных блоков с орнаментом.

Завершены работы по капитальному ремонту подпорной стены на ул. Адмирала Кузнецова, 53. Конструкция подпорной стены полностью смонтирована, строители выполнили и благоустройство прилегающей территории. Стена оснащена поперечным дренажем из стальных труб для отвода ливневых вод.

Полным ходом идёт строительство 130-метровой стены на проспекте Красного Знамени, 114. Строители возвели порядка 50 метров новой подпорной стены и продолжают строительные работы.

Около 60 метров новой монолитной подпорной стены возведено на улице Адмирала Невельского, 17. Подрядная организация продолжает устройство фундаментной плиты из монолитного железобетона. Длинна новой конструкции составит более 130 метров, а высота – порядка пяти.

«Мы проводим большую работу по мониторингу, постановке на баланс администрации города, техническому обследованию и реконструкции подпорных стен в городе. Это очень объемные и дорогостоящие работы. Первый этап реконструкции подпорных стен, запланированный на текущий год, мы почти выполнили. После того, как пройдут аукционы по всем направлениям деятельности управления дорог и благоустройства и появится экономия средств бюджета, появится возможность часть средств дополнительной направить на ремонт подпорных стен», - отметил заместитель главы администрации Владивостока Леонид Вильчинский.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Инфо-палатки расскажут молодежи Владивостока о профилактике опасных заболеваний
03:08, 19 мая 2017 Инфо-палатки расскажут молодежи Владивостока о профилактике опасных заболеваний

Программа мероприятий

Лучшие рестораны и кафе Владивостока войдут в список рекомендованных для посещения участниками ВЭФ
02:23, 19 мая 2017 Лучшие рестораны и кафе Владивостока войдут в список рекомендованных для посещения участниками ВЭФ

Сотрудники администрации проводят мониторинг

Юные артисты детской школы искусств № 3 Владивостока представят творческий отчёт
01:02, 19 мая 2017 Юные артисты детской школы искусств № 3 Владивостока представят творческий отчёт

Вход свободный

За пропаганду ЗОЖ во Владивостоке можно получить 30 тысяч рублей
00:35, 19 мая 2017 За пропаганду ЗОЖ во Владивостоке можно получить 30 тысяч рублей

Победители конкурса получат в подарок сертификаты на приобретение спортивного оборудования

В этом году 246 объектов недвижимости Владивостока получили адреса
23:06, 18 мая 2017 В этом году 246 объектов недвижимости Владивостока получили адреса

работу ведут специалисты отдела адресного плана управления градостроительства и архитектуры администрации города

День Тихоокеанского флота отметят во Владивостоке
22:21, 18 мая 2017 День Тихоокеанского флота отметят во Владивостоке

Вход свободный

В Приморье модернизируют таможенный пост Турий Рог
19:08, 18 мая 2017 В Приморье модернизируют таможенный пост Турий Рог

На совещании обсудили обустройство двустороннего автомобильного пункта пропуска