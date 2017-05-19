Четыре подпорные стены построены во Владивостоке по заказу администрации города

Реконструкция началась в марте

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Четыре из шести подпорных стен, запланированных к ремонту в текущем году, возведены во Владивостоке по заказу администрации Владивостока. Новые стены построены на ул. Светланской, 6, Адмирала Кузнецова, 53, Окатовой, 13-17, Адмирала Кузнецова, 64-а, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Продолжается реконструкция подпорных стен по проспекту Красного Знамени, 114 и Адмирала Невельского, 17.

Реконструкция старых, разрушенных временем и ливневыми дождями подпорных стен началась в марте этого года и уже сейчас 4 из 6 стен обрели новый облик.

Подпорная стена на ул. Светланской, 6 построена из унифицированных дырчатых блоков и больше не представляет опасности для жилого дома, расположенного рядом с подпорной стеной. После завершения строительных работ подрядная организация восстановила и благоустройство прилегающей территории.

Завершено строительство подпорной стены на ул. Адмирала Кузнецова, 64-а, где в конце марта произошло разрушение старой конструкции. Всего за две недели строители демонтировали старую стену и установили новую 16-метровую конструкцию из железобетонных блоков. После завершения строительных работ полностью восстановили асфальтобетонное покрытие.

Реконструирована подпорная стена на улице Окатовой, 13-17. Строители возвели здесь 110 метров новой конструкции из железобетонных блоков с орнаментом.

Завершены работы по капитальному ремонту подпорной стены на ул. Адмирала Кузнецова, 53. Конструкция подпорной стены полностью смонтирована, строители выполнили и благоустройство прилегающей территории. Стена оснащена поперечным дренажем из стальных труб для отвода ливневых вод.

Полным ходом идёт строительство 130-метровой стены на проспекте Красного Знамени, 114. Строители возвели порядка 50 метров новой подпорной стены и продолжают строительные работы.

Около 60 метров новой монолитной подпорной стены возведено на улице Адмирала Невельского, 17. Подрядная организация продолжает устройство фундаментной плиты из монолитного железобетона. Длинна новой конструкции составит более 130 метров, а высота – порядка пяти.

«Мы проводим большую работу по мониторингу, постановке на баланс администрации города, техническому обследованию и реконструкции подпорных стен в городе. Это очень объемные и дорогостоящие работы. Первый этап реконструкции подпорных стен, запланированный на текущий год, мы почти выполнили. После того, как пройдут аукционы по всем направлениям деятельности управления дорог и благоустройства и появится экономия средств бюджета, появится возможность часть средств дополнительной направить на ремонт подпорных стен», - отметил заместитель главы администрации Владивостока Леонид Вильчинский.