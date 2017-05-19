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Движение во Владивостоке вновь перекроют

Массовый «ЗаБег»
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

В воскресенье, 21 мая, во Владивостоке состоится спортивно-массовое мероприятие «ЗаБег», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Полумарафон объединит россиян от Владивостока до Санкт-Петербурга. Помимо главного города Приморья и Северной столицы беговое событие пройдет в Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде, Москве, Екатеринбурге и Красноярске. Главная фишка «ЗаБега» в том, что старт воскресного полумарафона во всех регионах страны состоится одновременно, а по итогам легкоатлетической гонки будет названа неофициальная столица бега России. В связи с этим будут ограничены движение и парковка всех видов транспортных средств по ряду улиц Владивостока.

Так, 21 мая с 15 до 22 часов движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Светланская: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Капитана Шефнера;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;

- по улице Лазо: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Суханова;

- по улице Петра Великого: от пересечения с улицей Светланская до дома № 3а по улице Петра Великого;

- по улице Корабельная Набережная: от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66б по улице Светланская;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Корабельная Набережная;

- по улице Баневура: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Пушкинская;

- на участке автомобильной дороги от дома № 83а по улице Светланская до дома № 16 по улице Пушкинская;

- по улице Дальзаводская: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Металлистов;

- по улице Металлистов: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Дальзаводская.

На данные периоды времени будет организован объезд по улицам Пушкинская, Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева и Суханова.

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