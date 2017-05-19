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Спорт

«Спортивная весна» пройдет во Владивостоке

Спортивный праздник пройдет в формате общей физической подготовки с элементами самбо среди девочек
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Завтра, 19 мая, в 10 часов в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) пройдет спортивно-массовое мероприятие «Спортивная весна», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Организатором события выступили муниципальный Центр спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка» совместно с администрацией Владивостока.

Спортивный праздник пройдет в формате общей физической подготовки с элементами самбо среди девочек - учащихся школ № 16, 46, 59, 72, 76 и 77. В мероприятии примут участие более 110 детей и будет включать в себя эстафеты на скорость и ловкость, прыжки в длину, отжимания от пола, элементы акробатики и единоборств, а так же соревновательные схватки по самбо.

«Спортивно-массовое мероприятие «Спортивная Весна» проводится в целях реализации государственной политики в области развития физической культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья школьников, воспитанников спортивных секций, организации активного отдыха, а также в связи с уникальностью борьбы самбо как вида спорта, обеспечивающего всестороннее физическое и личностное воспитание подрастающего поколения», - отметила директор муниципального Центра спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка» Оксана Фалеева.

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