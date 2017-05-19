Первенство города по конному спорту пройдет во Владивостоке

Вход свободный

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные, 20 и 21 мая, с 12 часов во Владивостоке на территории конно-спортивного клуба «Фаворит» (проспект 100-летия Владивостока, 152а) пройдет первенство города по конному спорту, посвященное памяти Алексея Хомутова (создатель конно-спортивного клуба «Фаворит», внесший большей вклад в развитие конного спорта в Приморье), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Администрация Владивостока, коллектив КСК «Фаворит» и федерация конного спорта Приморского края приглашают всех желающих на мероприятие и обещают красивое и захватывающее зрелище. Вход свободный.