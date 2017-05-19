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Общество

Инфо-палатки расскажут молодежи Владивостока о профилактике опасных заболеваний

Программа мероприятий
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Во вторник, 23 мая, во Владивостоке стартует городская социально-просветительская акция по профилактике социально опасных заболеваний «Спич про ВИЧ», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие приурочено к Международному дню памяти жертв СПИДа.

Организуют акцию специалисты муниципального казенного учреждения «Молодежный ресурсный центр» при поддержке активистов общественного объединения «Волонтеры-медики» и студентов Тихоокеанского государственного медицинского университета.Мероприятия акции – лекции и инфо-палатки – будут направлены на профилактику ВИЧ и СПИДа, других опасных заболеваний, а также формирование навыков здорового образа жизни в молодежной среде.

«В рамках нашей традиционной майской акции студенты учреждений среднего профессионального образования Владивостока смогут получить информацию об опасном заболевании, мерах профилактики, а также проверить собственные знания, – рассказал Андрей Волков, директор Молодежного ресурсного центра. – Кроме этого, специалисты МРЦ и волонтеры-медики развеют устойчивые мифы о ВИЧ и СПИДе, которые бытуют в обществе».

Студенты, отвечая на вопросы, проверят свои знания, а также получат от организаторов полезные витамины и тематические буклеты.

Мероприятия акции «Спич про ВИЧ» состоятся:

  • 23 мая в 10.10 – лекция, в 11.00 – инфо-палатка в КГА ПОУ «Владивостокский гидрометеорологический колледж», ул. Октябрьская, 13;
  • 23 мая в 11.40 – инфо-палатка в КГА ПОУ «Колледж технологии и сервиса» (Океанский проспект, 119);
  • 24 мая в 11.30 – инфо-палатка во Владивостокском морском рыбопромышленном колледже «Дальрыбвтуза» (ул. Кирова, 93);
  • 24 мая в 11.40 – инфо-палатка в НПОУ «Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж Приморского крайпотребсоюза» (проспект 100-летия Владивостока, 18);
  • 24 мая в 11.40 – инфо-палатка, в 12.10 – лекция в КГА ПОУ «Владивостокский судостроительный колледж» (ул. Шепеткова, 60);
  • 25 мая в 11.40 – инфо-палатка в КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж» (ул. Бородинская, 18);
  • 26 мая в 11.10 – инфо-палатка в КГА ПОУ «Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж» (ул. Карбышева, 11);
  • 26 мая в 11.30 – инфо-палатка в КГА ПОУ «Колледж машиностроения и транспорта» (ул. Русская, 96);
  • 26 мая в 10.00 – инфо-палатка в колледже сервиса и дизайна ВГУЭС (ул. Добровольского, 20).
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