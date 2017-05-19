Инфо-палатки расскажут молодежи Владивостока о профилактике опасных заболеваний

Программа мероприятий

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Во вторник, 23 мая, во Владивостоке стартует городская социально-просветительская акция по профилактике социально опасных заболеваний «Спич про ВИЧ», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие приурочено к Международному дню памяти жертв СПИДа.

Организуют акцию специалисты муниципального казенного учреждения «Молодежный ресурсный центр» при поддержке активистов общественного объединения «Волонтеры-медики» и студентов Тихоокеанского государственного медицинского университета.Мероприятия акции – лекции и инфо-палатки – будут направлены на профилактику ВИЧ и СПИДа, других опасных заболеваний, а также формирование навыков здорового образа жизни в молодежной среде.

«В рамках нашей традиционной майской акции студенты учреждений среднего профессионального образования Владивостока смогут получить информацию об опасном заболевании, мерах профилактики, а также проверить собственные знания, – рассказал Андрей Волков, директор Молодежного ресурсного центра. – Кроме этого, специалисты МРЦ и волонтеры-медики развеют устойчивые мифы о ВИЧ и СПИДе, которые бытуют в обществе».

Студенты, отвечая на вопросы, проверят свои знания, а также получат от организаторов полезные витамины и тематические буклеты.

Мероприятия акции «Спич про ВИЧ» состоятся: