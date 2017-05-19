Лучшие рестораны и кафе Владивостока войдут в список рекомендованных для посещения участниками ВЭФ

Сотрудники администрации проводят мониторинг

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Совещание по организации питания участников Восточного экономического форума – 2017 состоялось вчера, 17 мая, в администрации Владивостока под руководством исполняющего обязанности главы Владивостока Константина Межонова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Напомним, в рабочую группу по вопросам организации питания участников ВЭФ входят специалисты администрации Владивостока, Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, Фонда «Россконгресс» (оператор ВЭФ), ДВФУ, Департамента лицензирования и торговли Приморского края, других ведомств.

Как доложила в ходе совещания заместитель начальника управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока Марина Ильина, сотрудники администрации города, а также департамента лицензирования и торговли администрации края проводят мониторинг объектов общественного питания, которые вошли в предварительный список рекомендованных к посещению участниками ВЭФ. Речь идет как о кафе и ресторанах при гостиницах, так и о предприятиях общественного питания в разных районах Владивостока.

Среди критериев оценки – тип национальной кухни, наличие меню на английском и других языках, время и уровень обслуживания, дизайн интерьера, посуда, наличие англоговорящего персонала, транспортная доступность и парковка, возможность безналичного расчета и ряд других. Все эти параметры оцениваются и обсуждаются с руководством кафе и ресторанов. Еще одна рекомендация – гармоничное звучание музыки.

Свою работу по проверке уровня санитарно-эпидемиологической безопасности ведут также специалисты Роспотребнадзора. При обнаружении нарушений предприятиям выдаются предписания об их устранении.

По итогам всех проверок и мониторинга и будет составлен список рекомендованных заведений, который предложат участникам ВЭФ в специальных буклетах и мобильных приложениях.

Предприятиям, в свою очередь, будут предоставлены эмблемы участников системы обслуживания ВЭФ, что для многих является хорошей рекламой.

Традиционно на Университетской набережной в рамках проекта «Улицы Дальнего Востока» будут работать павильоны регионов и «рыбный рынок», где может будет продегустировать самые вкусные блюда, представленные поварами из разных субъектов Дальнего Востока. Специалисты решают вопросы электро и водоснабжения, водоотведения. Также на совещании обсудили, как будет организовано питание волонтеров и технического персонала – как на территории кампуса ДВФУ, так и за ее пределами.

Напомним, координация вопросов питания участников Восточного экономического форума поручена администрации города Владивостока. Как отмечают специалисты, организация питания тысяч участников и гостей во время подобного рода мероприятий требует особой ответственности и учета множества нюансов. Вся продукция должна быть безопасна, важно соблюсти и другие требования, такие как качество, соответствие современным нормам питания, разнообразие, высокий уровень сервиса, оригинальность, красота оформления и многое другое.