Юные артисты детской школы искусств № 3 Владивостока представят творческий отчёт

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Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжаются отчётные концерты. В преддверии летних каникул воспитанники муниципальных детских школ искусств демонстрируют, чему научились за учебный год. Так, в субботу, 20 мая, в 16 часов в Приморском краевом колледже искусств (ул. Русская, 40) свой творческий отчёт представят юные артисты муниципальной детской школы искусств № 3.

На сцену выйдут воспитанников музыкально-хореографического отделения, хорового и эстрадного классов.

Как сообщили в ДШИ № 3, хореографические номера представят юные артисты ансамбля эстрадного танца «Лада», ансамблей «Семицветики», «Резистенс», коллектива спортивно-бального танца «Траектория» и танцоры 2 класса. Кроме того, в концерте примут участие ребята из 1 класса и подготовительной группы. Настоящим украшением мероприятия станут вокальные и инструментальные номера.

Администрация Владивостока приглашает на отчётный концерт всех желающих.