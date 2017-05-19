За пропаганду ЗОЖ во Владивостоке можно получить 30 тысяч рублей

Победители конкурса получат в подарок сертификаты на приобретение спортивного оборудования

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке проходит конкурс «За достижения в области пропаганды и формирования здорового образа жизни среди населения», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Принять в нём участие приглашаются организации всех организационно-правовых форм, ведущие работу по продвижению здорового образа жизни. Заявка на участие принимают до 26 июня.

Победители конкурса получат в подарок сертификаты на приобретение спортивного оборудования и инвентаря номиналом 30 000 рублей, - об этом сообщали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока.

«Конкурс проводится в двух номинациях: «Лучшее мероприятие в трудовом коллективе, содействующее здоровому образу жизни» и «Лучшая акция для населения», - сказала Наталья Борисюк, начальник отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации Владивостока. - Мы приглашаем организации и предприятия всех форм собственности принять участие в конкурсе и рассказать о том, какие мероприятия по пропаганде ЗОЖ они проводят. Самые лучшие проекты будут отмечены сертификатами на приобретение спортивного инвентаря и оборудования».

Участники, занявшие вторые места в каждой номинации, будут награждены сертификатами номиналом 20 000 рублей, а те, кто станет третьими среди лучших, получит на приобретение спортинвентаря по 10 000 рублей. Все участники конкурса будут награждены грамотами и памятными сувенирами.

Заявка на участие принимают в управлении по исполнению программ по поддержке населения по адресу: ул. Ильичёва, д. 15, каб. 41 и на электронную почту: simonova@vlc.ru. Контактный телефон: 2614-229.

Более подробная информация о конкурсе размещена в постановлении от 12.05.2015 года № 7727 «Об организации и проведении конкурса «За достижения в области пропаганды и формирования здорового образа жизни среди населения города Владивостока» среди организаций всех организационно-правовых форм, ведущих работу по продвижению здорового образа жизни».