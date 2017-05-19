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Общество

Центральную улицу Владивостока перекроют

В приморской столице состоится масштабный полумарафон «ЗаБег»
Фото: Сергей Белобров Фото: Сергей Белобров
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Центральную улицу Владивостока - Светланскую - перекроют на 8 часов в воскресенье, 21 мая, сообщает корреспондент РИА VladNews. Также ограничение коснется и Корабельной набережной. Причина введения ограничения дорожного движения - проведение масштабного полумарафона «ЗаБег». Жителей и гостей приморской столицы просят отнестись с пониманием и найти пути удобного объезда временно закрытых улиц.

Напомним, 21 мая полумарафон «ЗаБег» пройдет под эгидой «Лиги героев», которые уже не первый год организовывают по всей стране спортивно-массовое мероприятие «Гонка героев». Главная фишка «ЗаБега» в том, что старт воскресного полумарафона во всех регионах страны состоится одновременно, а по итогам легкоатлетической гонки будет названа неофициальная столица бега России. Во Владивостоке мероприятие стартует в 17:00.

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