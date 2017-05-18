Приморец убил трех своих детей и беременную супругу

В краевом суде провозглашен обвинительный вердикт

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

В Приморском краевом суде провозглашен обвинительный вердикт коллегии присяжных заседателей по делу об убийстве, произошедшем в 2014 году в городе Артеме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Житель Артема, 1979 года рождения, обвиняется в убийстве трех своих малолетних сыновей и супруги.

Установлено, что преступления были совершены в частном доме, в котором проживал фигурант со своей семьей: сыновьями (двух, восьми и тринадцати лет), а также супругой, которая на тот момент была беременная.

На фоне семейных и финансовых неурядиц глава семейства решил убить членов своей семьи, выбрав для этого способ удушения. Все события происходили в ноябрьские праздники. Сначала он позвал в одну из комнат свою жену, где сообщил о том, что для нее приготовил «сюрприз». Попросив закрыть глаза, он накинул ей на шею эластичный удлиненный провод и с силой начал стягивать его концы до тех пор, пока женщина не перестала подавать признаков жизни. Аналогичным образом он убил и своих детей.

В ходе следствия эксперты признали подсудимого невменяемым. По итогам второй экспертизы было установлено, что на момент совершения преступления мужчина осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими. В связи с этим, он признан вменяемым и подлежащим привлечению к уголовной ответственности на общих основаниях.

Уголовное дело было передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Сегодня коллегия присяжных заседателей провозгласила свой вердикт, в соответствии с которым подсудимый признан виновным в содеянном, незаслуживающим снисхождения.

В соответствии с уголовно-процессуальным законом после вынесения обвинительного вердикта разбирательство дела заканчивается вынесением председательствующим судьей обвинительного приговора с назначением подсудимым наказания.

Юридическая оценка действиям подсудимого будет дана Приморским краевым судом в ближайшее время по итогам обсуждения последствий вердикта. Государственное обвинение поддержано старшим прокурором уголовно-судебного управления региональной прокуратуры.