Прием в резиденции генерального консула США во Владивостоке начался с минуты молчания

Майк Кийс почтил память об Игоре Агафонове

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 мая, прием - презентация американского туризма - в резиденции генерального консула США во Владивостоке началась с минуты молчания, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Майк Кийс объявил минуту молчания в память об Игоре Агафонове, руководителе представительства МИД во Владивостоке, призвав присутствующих помолиться за его семью. Генконсул рассказал, что Игорь Агафонов был первым, с кем он познакомился во Владивостоке, а также отметил его высокий профессионализм.

Напомним, Игорь Агафонов умер на 50-м году жизни.