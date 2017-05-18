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Прием в резиденции генерального консула США во Владивостоке начался с минуты молчания

Майк Кийс почтил память об Игоре Агафонове
Фото: из открытых источников Фото: из открытых источников
Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 мая, прием - презентация американского туризма - в резиденции генерального консула США во Владивостоке началась с минуты молчания, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Майк Кийс объявил минуту молчания в память об Игоре Агафонове, руководителе представительства МИД во Владивостоке, призвав присутствующих помолиться за его семью. Генконсул рассказал, что Игорь Агафонов был первым, с кем он познакомился во Владивостоке, а также отметил его высокий профессионализм.

Напомним, Игорь Агафонов умер на 50-м году жизни.

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